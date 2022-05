Estudantes da Covilhã revoltam-se na Semana Académica da UBI

A Semana Académica da Universidade da Beira Interior (UBI) arrancou na quarta-feira envolta em polémica. Centenas de estudantes queixam-se de terem ficado mais de três horas à espera para entrar no primeiro concerto do evento e de terem perdido parte ou a totalidade da atuação de Quim Barreiros, cabeça de cartaz do ‘Arraial da Cerveja’ e da cerveja ter acabado cedo.



“Foi uma situação lamentável mas que teve a ver com protocolos da empresa de segurança, como revista de mochilas e detetores de metais”, disse ao CM Ricardo Nora, presidente da Associação Académica da UBI, adiantando que “os próximos concertos terão outros procedimentos”.