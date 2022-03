Centenas de alunos do ensino superior concentram-se esta quinta-feira na Assembleia da República, em Lisboa, para assinalar o Dia do Estudante, 60 anos depois da crise estudantil de 1962. A luta contra a ditadura dá agora lugar a protestos por melhores condições de alojamento e nas instituições de ensino. Reivindicam ainda o acesso universal e progressivamente gratuito ao superior.





A primeira concentração tem lugar às 14h30 no Rossio, marcada pela Federação e pela Associação Académica de Lisboa e outras 12 associações. Do Rossio, seguem para o Parlamento, onde chegam mais tarde estudantes de uma manifestação que sai do Terreiro do Paço pelas 15h00. Este segundo protesto foi marcado por várias associações académicas do País. Às 22h00, alunos dos politécnicos fazem vigília no Parlamento pelas vítimas da guerra na Ucrânia. Há concentrações marcadas em escolas secundárias de norte a sul do País, para exigir melhores condições e mais psicólogos. Esta quarta-feira, já houve protestos junto à Câmara do Barreiro. Também na Faculdade de Engenharia do Porto se contestou a subida das propinas de mestrado para mais do dobro.

A crise que deu início ao fim do regime

A crise estudantil de 1962 teve início com a proibição de comemorar o Dia do Estudante a 24 de março, imposta pelo Governo de Salazar. A polícia invade a Universidade de Lisboa e carrega sobre centenas de jovens. Os estudantes declaram greve às aulas. Em maio, entram em greve de fome coletiva e, numa operação policial, são detidos 800 jovens, e libertados após uma onda de indignação. A contestação só parou a 25 de Abril de 1974 .