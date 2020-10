Estudantes da Universidade de Lisboa que estavam em residências universitárias dos serviços de ação social foram infetados com o novo coronavírus e queixam-se de estar alojados sem condições na Pousada da Juventude de Lisboa.





“Estava na residência do Príncipe Real, na quinta-feira testei positivo e puseram-me juntamente com outras três alunas infetadas num quarto minúsculo onde nem as malas cabiam”, conta aoMargarida Simões, estudante na Faculdade de Letras, acrescentando: “Temos de partilhar uma sanita com todos os que estão neste andar. Tenho restrições alimentares e isso não é tido em conta. Só nos dão arroz com cenoura e tivemos de pedir ajuda a amigos para comer.”o reitor Cruz Serra, acrescentando: “Dos sete estudantes lá alojados, cinco nada reivindicam. Estão a agarrar numa ativista política e a amplificar”.Uma das estudantes, Mariana Gomes, pertence ao movimento Brigada Estudantil, que denunciou a situação.