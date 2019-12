Estudantes mais pobres falham na escola

Em Portugal a pobreza continua a ser um fator determinante para o sucesso escolar. O fosso para os estudantes de classes altas agravou-se nos últimos dez anos.A desigualdade é mais preponderante no ensino em Portugal do que na média dos países da OCDE. E mesmo quando é ultrapassada reflete-se nas expectativas: ainda que com um bom desempenho académico, um quarto dos alunos mais pobres não perspetivam concluir um curso Superior.As dificuldades económicas do aluno são consideradas um "forte indicador" dos resultados na Leitura, Matemática e Ciências, defende a OCDE no relatório PISA 2018, que em Portugal envolveu 276 escolas - 5932 alunos e 5453 professores - de todo o País. No domínio da Leitura, os alunos de origem mais favorecida ficam 95 pontos acima dos que têm maiores dificuldades.A média da OCDE foi de 89 pontos. Em 2009, o fosso entre estudantes portugueses era de 87 pontos. Dos alunos com desempenho de topo, apenas 2% eram de origem desfavorecida.O Presidente da República, Marcelo Rebelo de Sousa, defende que apesar de "aqueles que têm piores condições económicas" terem também menores condições académicas, os resultados do PISA mostram que "em geral há um esforço" em melhorar a qualidade da educação.