Centenas de alunos ocuparam esta segunda-feira seis escolas secundárias e faculdades em Lisboa, onde tencionam ficar até sexta-feira, num protesto pelo fim dos combustíveis fósseis.





“Defendemos o fim do recurso aos fósseis para a produção de energia até 2030 e a demissão do ministro da Economia e do Mar, António Costa Silva, por defender a prospeção na área do Algarve”, afirmou Carolina Loureiro, do movimento Greve Climática Estudantil.

“Além do ativismo, vamos ter palestras, workshops e aulas com o apoio de professores”, disse Carolina Loureiro. Cerca de meia centena de alunos concentraram-se no pátio do Liceu Camões. Já a Escola Artística António Arroio foi ocupada por uma centena de alunos. “Ficamos até sermos ouvidos”, disse o porta-voz William Hawkey. Estavam previstas também ações na Faculdade de Letras da Universidade de Lisboa e no Instituto Superior Técnico. Este protesto coincide com a Conferência das Nações Unidade sobre Alterações Climáticas, que decorre no Egito (ver pág. 28). No sábado há uma manifestação no Campo Pequeno.