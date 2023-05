Ativistas pelo clima confinam-se na entrada da Faculdade de Psicologia de Lisboa

Duas estudantes confinaram-se, esta terça-feira de manhã, na entrada da Faculdade de Psicologia de Lisboa, como forma de impedir a entrada de pessoas e paralisar atividades, no âmbito do movimento "Fim ao Fóssil: Ocupa!".Em comunicado, a Greve Climática de Lisboa informa que as estudantes "exigem que a reitoria da Universidade de Lisboa apele, como o secretário-geral das Nações Unidas, à disrupção para parar a destruição, convocando todos os seus membros para o bloqueio do maior terminal de importação de gás em Portugal: o porto de Sines - a 13 de maio - com a ação mais disruptiva que o País já viu"."A Crise Climática aprisiona o nosso futuro. Estamos sem acesso a comida até termos motivo para sair, porque em crise climática não vamos ter a escolha de ter comida, como muita gente hoje já não tem", defende Teresa Cintra, uma das alunas presentes na entrada da faculdade.Jade Lebre, outra ativista, sustenta que "uma resposta adequada à normalidade tem de estar compatível com a ciência climática".Desde dia 26 de abril que um grupo de estudantes está a ocupar a Faculdade de Psicologia pelo "fim ao fóssil até 2030" e pela "eletricidade 100% renovável e acessível até 2025". O objetivo é que até 1500 pessoas se comprometam a participar na ação de resistência civil no terminal de gás fóssil do porto de Sines, a 13 de maio.