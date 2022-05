Os estudantes com escalão A da ação social escolar tiveram médias mais baixas a todas as disciplinas nos exames nacionais em 2021. Segundo o Ministério da Educação (ME), há “diferenças superiores a 1 valor nas disciplinas de Matemática A, Filosofia e Física e Química A”. Já nos exames de História A e Português, “os resultados dos alunos surgem menos associados às suas condições socioeconómicas de origem”.









