Os estudantes portugueses são dos que revelam “atitudes mais positivas em relação aos imigrantes”, revela um estudo da OCDE no âmbito do Programa Internacional de Avaliação de Alunos (PISA).Portugal integra o grupo dos países em que os estudantes têm menos atitudes racistas, juntamente com Austrália, Canadá, Irlanda, Coreia do Sul, Nova Zelândia, Escócia, Espanha e Taiwan. No polo oposto estão Bulgária, Hungria, Letónia, Polónia, Arábia Saudita e Eslováquia, onde as atitudes para com os imigrantes “tendem a ser negativas e abaixo da média da OCDE”.