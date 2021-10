Dezenas de estudantes de nove cidades portuguesas (Alcácer do Sal, Lisboa, Braga, Caldas da Rainha, Leiria, Faro, Guimarães, Porto e Santarém) trocaram esta sexta-feira as aulas pela greve climática, numa ação global que decorreu em vários continentes. No Porto, os estudantes concentraram-se na Avenida dos Aliados.