“Estudar em casa reforça laços”: o testemunho de quem prefere o ensino doméstico

Alexandra Nascimento não teve de esperar pela pandemia da Covid-19 para ter os filhos a estudar em casa. Grande adepta do ensino doméstico, garante que uma das vantagens deste tipo de educação é que permite o maior acompanhamento da evolução pedagógica e pessoal das crianças e uma forma de reforçar os laços familiares.

"O ensino doméstico é muito diferente daquilo que as famílias estão a viver neste momento porque o projeto pedagógico é desenvolvido por nós, ou seja, apesar de estamos todos obrigados a um currículo nacional único, não seguimos a programação da escola", explica Alexandra Nascimento, que é, também, vice-presidente da Associação Nacional de Pais em Ensino Doméstico (ANPED).

Alexandra tem quatro filhos, o mais velho com 10 anos, e nenhum deles chegou a andar numa escola dita normal. Foi uma decisão que acompanhou uma série de outras escolhas tomadas em função daquilo que tinha pensado para a sua vida familiar. No caso da educação dos seus filhos, queria uma opção que "permitisse respeitar o ritmo de cada um".

"Uma das coisas mais aliciantes do ensino doméstico é a possibilidade de fazer um percurso mais individualizado, ao ritmo e de acordo com os interesses deles", afirma, considerando que este modelo permite ter acesso a um maior leque de opções de aprendizagem.

De acordo com os dados mais recentes do Ministério da Educação, no ano letivo passado (2018/2019) estiveram inscritos em regime de ensino doméstico 859 alunos.