Estudo científico abre caminho à cura da toxoplasmose. Doença pode ser fatal para grávidas ou imunodeprimidos

Um estudo científico esta quarta-feira publicado, liderado por um investigador da Gulbenkian, detetou o tipo de proteínas injetado nas células pelo parasita que causa a toxoplasmose, abrindo caminho à cura da doença que pode ser fatal para grávidas ou imunodeprimidos.

Em declarações à Lusa, Moritz Treeck explicou que o estudo, publicado hoje na revista Cell Host & Microbe, permitiu "identificar as proteínas que o parasita injeta nas células humanas onde vivem" e que têm impedido uma resposta adequada do sistema imunitário.

O Toxoplasma gondii é um dos parasitas com mais sucesso do mundo animal, infetando vários tipos de espécies. Nuns casos, o parasita é tolerado (como sucede com os gatos) e noutros acaba por ter danos graves de saúde.