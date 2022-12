Estudo indica que homens pequenos tendem a ser mais narcisistas

Um novo estudo revela que os homens pequenos têm tendências psicopatas e narcisistas que os ajudam a parecer mais fortes apesar da sua altura.

Monika Kozlowska, a principal autora do estudo e investigadora da Universidade de Wroclaw na Polónia, refere que "quando as pessoas não podem ser fisicamente formidáveis, podem tornar-se psicologicamente formidáveis" e conclui que as "pessoas com menos altura têm traços como a psicopatia e podem utilizá-los para exigir respeito, impor custos aos outros e impressionar parceiros românticos".

Kozlowska justificou que o estudo se baseia no "Complexo de Napoleão", caracterizado por atitudes dominadoras ou agressivas exibidas por pessoas mais pequenas, usadas para compensar a sua falta de altura.

Segundo o DailyMail, a cientista procurou saber se existia uma ligação entre homens considerados mais baixos do que a média e demonstração dos traços de personalidade da "tríade escura" (narcisismo, maquiavelismo e psicopatia).



Os resultados mostraram que as pessoas mais pequenas de ambos os sexos que desejavam ser mais altos tendiam a pontuar mais para os três traços de tríade escura.