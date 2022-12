Estudo indica que mais de 84% dos adolescentes em Portugal ainda não teve relações sexuais

Um estudo realizado este ano em Portugal indica que 84,8% dos adolescentes do 8.º e 10.º anos de escolaridade ainda não tiveram relações sexuais.

A primeira relação sexual ocorreu acima dos 14 anos para 71,1% dos jovens. Dois terços (64%) diz ter usado preservativo na última relação e 27,3% pílula contracetiva. O estudo revela ainda que 91,2% dos rapazes teve a sua primeira relação sexual com alguém do sexo feminino, enquanto 87,4% das raparigas foi com um rapaz.

Os resultados nacionais do estudo Health Behaviour in School-aged Children (5809 jovens responderam ao inquérito), revela que 30,3% não gosta da escola; afirmando que o que menos gostam é a comida do refeitório (54,4%) e as atividades extracurriculares (28,7%).

A grande maioria dos adolescentes considera-se feliz (72,3%), 21% sentem-se nervosos, 15,8% irritados ou de mau humor e 11,6% tristes quase todos os dias.