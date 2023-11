Estudo indica que mulheres da pré-história caçavam melhor do que os homens

Um estudo da Universidade de Notre Dame, nos Estados Unidos da América, indica que as mulheres não só participavam nas caças, como eram melhores que os homens, diz o Daily Mail.



"Em vez de reescrevermos ou apagarmos a história, o nosso estudo tenta retificar as mulheres que foram descartadas", diz uma das autoras do estudo, Dra. Cara Ocobock.



O estudo revela que o corpo da mulher se adaptava melhor para atividades de resistência, o que seria muito importante na pré-história.



A razão principal para esta vantagem prendia-se com a presença de hormonas que produziam glucose e gordura, bastante importantes no desempenho atlético. O estrogénio e a adiponectina estão mais presentes no corpo feminino.



Os investigadores também consideram que a estrutura do corpo feminino era uma vantagem.



"Com as ancas mais largas, elas conseguiam rodar mais facilmente e dar passos mais largos. Passos mais largos são mais 'baratos' metabolicamente", diz a autora do estudo.



Os fosseis examinados mostram que as mulheres também têm ferimentos naturais decorrentes da atividade de caça. Provas também mostram que no Perú algumas caçadoras foram enterradas com armas.



"Normalmente não se é enterrado com alguma coisa, exceto se tenha sido algo importante durante a vida", conlui a autora do estudo.