Estudo indica segredo para ter um relacionamento feliz. Descubra qual é

Um estudo realizado por uma empresa de colchões concluiu que um em cada seis casais opta por dormir em camas separadas para terem uma boa noite de sono. Com base nesta conclusão, a empresa acredita que este possa ser o segredo para ter um relacionamento mais feliz e saudável.

Horários diferentes para dormir, inquietação ou até o simples ressonar podem causar o que é apelidado de "divórcio do sono". Para além disso, a perturbação do sono pode ainda originar distúrbios na saúde.

De acordo com um estudo feito em 2015 pela revista Sleep, uma noite mal dormida pode aumentar quatro vezes a probabilidade de ficar com gripe. Para além disso, o co-autor do estudo, Neil Stanley, disse ao jornal Daily Mail que "o défice de sono afeta o desempenho, relacionamentos, aumenta o risco de acidentes e, a longo prazo, está associado a um aumento de peso, diabetes tipo 2 e depressão".

No estudo realizado em 2015 foi utilizado um dispositivo enquanto as pessoas dormiam para monitorizar o movimento. Os resultados demonstraram que "um terço do distúrbio do sono é causado pelo companheiro".

Uma outra pesquisa, feita em 2016 na Universidade Médica Paracelsus, na Alemanha, revelou que os problemas de sono e os problemas no relacionamento acontecem em simultâneo. O médico Stanley, que estuda comportamentos relacionados com o sono há cerca de 35 anos, confessou ao jornal que não só dorme numa cama separada, como também dorme num quarto diferente da companheira.

Uma das maiores questões seria se os quartos e camas separadas poderiam ter um efeito negativo na vida sexual de um casal. De acordo com os investigadores, dormir em camas e quartos separados até pode ser um aspeto positivo porque se torna mais intencional.

"Um sociólogo mostrou através de um estudo que a única razão pela qual faz sexo com o seu/sua companheiro(a) na cama antes de ir dormir é porque é a única vez que estão juntos em privado. No entanto, não é necessariamente o melhor momento para fazer sexo emocional ou fisiologicamente", revelou Stanley.

Apesar dos inúmeros estudos sobre o sono, a ideia de dormir em camas e quartos separados não é recente. Até aos anos 50, dividir cama não era o desejável. Para além disso, as classes mais altas preferiam dormir também em quartos separados.