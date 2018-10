Estudo mostra que ADN e homossexualidade estão interligados

Cientistas apontam variações genéticas que podem justificar a heterossexualidade e a homossexualidade.

Um grupo de investigadores garante que há um conjunto de variações genéticas que pode distinguir um homossexual de um heterossexual.

O estudo, apresentado a 19 de outubro, no encontro anual da Sociedade Americana da Genética Humana, em Harvard observou, através de uma amostra de 490 mil inquiridos nos Estados Unidos da América, Reino Unido e Suécia, vem contrariar os estudos até à data apresentados, segundo avança a Science News.

O código genético dos indivíduos cujo o ADN foi cedido apontou diferenças genéticas entre pessoas com orientações sexuais diferentes, que seguiam determinado padrão.

"Não existe um gene gay mas a homossexualidade é influenciada por muitos fatores genéticos", avançou Ganna, responsável pela investigação.

A variante do cromossoma 15 (associado à calvície masculina) é um dos exemplos. A capacidade mais apurada para cheirar certos produtos químicos também poderá estar relacionada com a atração sexual.



O estudo pode por isso ajudar a perceber de que forma estas associações podem passar de geração em geração, ainda que com conclusões muito embrionárias.