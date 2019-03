Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Estudo para via em Bragança pedida há 20 anos

Estrada é importante para aceder a comboio de alta velocidade em Espanha.

Por Tânia Rei | 08:58

A Câmara de Bragança aceitou a proposta do lado espanhol para que avance o estudo prévio do possível traçado para ligar aquela cidade a Puebla de Sanábria, Espanha. A ligação é reivindicada há 20 anos.



Depois de inicialmente não se ter pronunciado, o autarca brigantino Hernâni Dias revelou este domingo que foi aceite a proposta da junta de Castela e Leão de financiar o estudo para saber quais as melhores opções de traçado para apresentar aos governos dos dois países.



A questão foi lançada na semana passada, numa reunião da associação transfronteiriça, que em comunicado deu conta dos assuntos discutidos numa reunião com representantes dos dois lados da fronteira.



Esclareceu a associação tratar-se apenas de um passo para tentar desbloquear o processo.



Na reunião estiveram também presentes o presidente da Câmara de Bragança, Hernâni Dias, e o presidente da Infraestruturas de Portugal, António Laranjo.



A maior parte dos cerca de 30 quilómetros que ligam as duas localidades fica do lado português. O objetivo é melhorar o piso e o traçado da estrada atual, bastante sinuoso.



Para isso, Hernâni Dias explica que terá de haver um entendimento entre o município e o Governo português para que a estrada passe de municipal a nacional.



Esta ligação é apontada como uma alternativa para quem chega do norte da Europa. Também o anúncio de uma estação do comboio de alta velocidade espanhol em Puebla de Sanábria tem vindo a dar sustento à defesa do traçado.