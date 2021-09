Estudo português abre portas a nova geração de medicamentos para combater vírus e parasitas

Uma equipa interdisciplinar de investigadores descobriu e testou uma molécula que abre caminho para o desenvolvimento de uma nova geração de medicamentos para combater vírus e parasitas, anunciou esta segunda-feira a Universidade de Coimbra (UC).

Investigadores de várias instituições científicas nacionais descobriram e testaram "uma molécula com um perfil revolucionário, que abre caminho de um novo antimicrobiano de largo espetro com potencial de aplicação na prevenção e tratamento de múltiplos tipos de infeções virais, endémicas e pandémicas, e também doenças parasitárias, como a malária", afirma a UC numa nota esta segunda-feira enviada à agência Lusa.

Designada BSS730A, a molécula, que é "derivada da penicilina, umas das moléculas mais conhecidas do mundo, foi descoberta no âmbito do projeto Spiro4MALAIDS e resulta de vários estudos realizados ao longo dos últimos nove anos pelo Grupo de Química Orgânica da Faculdade de Ciências e Tecnologia da Universidade de Coimbra (FCTUC)".