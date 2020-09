Estudo prevê 20 mil infeções diárias de Covid-19 em Portugal no mês de dezembro

Portugal poderá chegar a dezembro com quase 20 mil casos diários de coronavírus e com um total de 8000 mortes, aproximadamente. As previsões são do Instituto de Métricas e Avaliação em Saúde da Universidade de Washington, nos EUA.O estudo traça três diferentes cenários para cada país. Neste primeiro caso, os investigadores assumem que a população em geral continua a usar máscara em público, que o alívio de medidas restritivas se mantém mas que o confinamento é reintroduzido por seis semanas (em dezembro) quando se atingir o patamar de oito mortes por milhão de habitantes.Um segundo cenário - bem mais pessimista - onde não são reintroduzidas medidas de confinamento, mostra Portugal a chegar aos 80 mil casos de Covid-19 em janeiro do próximo ano.Já num terceiro cenário mais benéfico, no qual o uso de máscaras aumenta para 95% da população no espaço de sete dias e mais tarde são reintroduzidas medidas de confinamento no caso de se ultrapassar os oito mortos por um milhão, a projeção é de 17 mil casos diários (no fim de dezembro) e 4015 mortes.No pior dos cenários calculados, seriam necessárias mais de 4000 camas de hospital, cerca de 1700 camas em cuidados intensivos e pouco mais de 1600 ventiladores.Este domingo, Portugal atingiu o patamar dos 1840 mortos e dos 60 258 infetados.