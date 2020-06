Estudo quer saber qual o nível de imunidade de grupo à Covid-19 em Portugal

O Instituto Superior de Ciências Sociais e Políticas (ISCSP), da Universidade de Lisboa, em colaboração com a Apodemo – Associação Portuguesa de Empresas de Estudos de Mercado e Opinião, está à procura de parceiros para realizar um estudo que perceba qual é o nível de imunidade de grupo à Covid-19 em Portugal.





Ao, António Salvador, membro da Apodemo, diz que não se trata de pôr em causa os estudos já em curso, nomeadamente o anunciado pelo Instituto Ricardo Jorge. Trata-se, isso sim, de “procurar amostras realmente representativas da população portuguesa”. “A iniciativa de adicionar uma análise suplementar a quem já vai fazer outras análises tem mérito, mas é a mesma coisa que tentar descobrir a massa óssea dos portugueses e selecionar quem vai à igreja ao domingo de manhã”, diz António Salvador. A equipa que se propõe fazer este estudo é multidisciplinar e a ideia é realizar uma nova recolha a cada dois meses. “Não com as mesmas pessoas, mas com pessoas diferentes, com o mesmo perfil”, acrescenta António Salvador.