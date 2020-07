Estudo revela características comuns nas pessoas que já foram traídas

Um estudo elaborado pela Universidade de Ohio, nos Estados Unidos, concluiu que há determinadas características que deixam as pessoas mais predispostas à traição.A pesquisa, liderada por Meghan Mahambrey, foi divulgada pelo jornal metro e contou com a participação de 1.577 pessoas, entre as quais 898 casados. 19% dos inquiridos admitiu já ter sido traído em algum momento da sua vida.Depois de analisarem o perfil das pessoas, os investigadores chegaram à conclusão que as pessoas mais simpáticas, divertidas e descontraídas têm maior probabilidade de vir a ser traídas pelo/a companheiro/a.

Os académicos acreditam que uma das explicações para esse fenómeno pode ser o facto da pessoa que trai sentir que será perdoado se cometer uma traição.

A pesquisa concluiu ainda que as pessoas mais preguiçosas e infantis estavam mais predispostos a serem traídos.