Estudo revela que falta de sono ou ressonar pode levar à cegueira

Um novo estudo, publicado na revista BMJ Open, revelou que a privação de sono podem aumentar o risco de glaucoma, um problema ocular onde o nervo óptico que liga o olho ao cérebro está danificado. Esta condição é a principal causa de cegueira em todo o mundo e espera-se que afete cerca de 112 milhões de pessoas até 2040, de acordo com o Southwest News Service.Os cientistas estudaram mais de 409 mil pessoas entre 40 e 69 anos de idade na altura do recrutamento (entre 2006 e 2010). Os investigadores descobriram 8.690 casos de glaucoma após 10,5 anos de monitorização dos participantes, sendo que o risco aumentava com a idade, serem fumadores ou não, terem tensão arterial elevada e ainda diabetes.O estudo descobriu ainda que a privação do sono, insónias, ressonar e sentir cansaço durante o dia também são fatores de risco para desenvolver glaucoma. Aqueles que ressonam tinham 4% mais probabilidades de contrair a doença, e aqueles que sentiram sonolência durante o dia tinham 20% mais probabilidades.Os participantes forneceram detalhes sobre a sua rotina de sono aos investigadores que, em conjunto com outros fatores como a idade, sexo, estilo de vida, peso, etnia, educação e localização, conseguiram estudar o risco que a privação do sono pode implicar para saúde.Os resultados revelaram que aqueles que dormiam entre sete e nove horas todos os dias foram classificados como tendo a rotina mais saudável de sono.