Estudo revela que 'gamers' têm maior tendência para serem racistas e sexistas

Um novo estudo, publicado na Vice Media, revela que as pessoas que jogam frequentemente online têm maior tendência para exibir "comportamentos extremos", tais como o racismo e sexismo.Uma organização de saúde mental sem fins lucrativos que trabalha com a indústria do jogo e a comunidade, mostrou a facilidade com os hábitos e decisões diárias de uma pessoa se altera quando se passa a identificar como 'gamer'.Segundo o New York Post, o estudo 'Take This', que examinou as atitudes de mais de 300 'gamers' americanos, concluiu que os jogadores de 'Call of Duty' eram mais susceptíveis de serem racistas e misóginos do que aqueles que jogavam 'Minecraft'. "Isto pode variar entre comunidades, dependendo do tipo de pessoas com quem se passa muito tempo", disse a directora da investigação, Rachel Kowert."Penso que não se trata necessariamente de conteúdo mas sim da comunidade em que se está a imergir. As comunidades de 'gamers' podem proporcionar um sentido de ligação a indivíduos que sofrem de solidão e insegurança. Por outro lado, podem expor os jogadores ao discurso de ódio e à toxicidade social que podem aumentar a sua susceptibilidade à propaganda extremista", observou o estudo