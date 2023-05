Estudo revela que mais de metade dos grandes lagos do mundo estão a secar

Mais de metade dos grandes lagos e reservatórios de água do mundo têm vindo a diminuir consideravelmente desde o início dos anos 90, principalmente devido às alterações climáticas, o que intensificou as preocupações com o uso de água para a agricultura, a energia hidroelétrica e o consumo humano.Uma equipa de investigadores internacionais referiu, num estudo publicado esta quinta-feira na revista Science, que algumas das fontes de água doce mais importantes do mundo - desde o Mar Cáspio, entre a Europa e a Ásia, até ao Lago Titicaca, na América do Sul - perderam cerca de 22 gigatoneladas de água por ano, durante quase três décadas.Segundo a Reuters, Fangfang Yao, um hidrologista de superfície da Universidade da Virgínia que liderou o estudo, afirmou que 56% do declínio dos lagos naturais foi provocado pelo aquecimento climático e pelo consumo humano, sendo o aquecimento a principal razão.Os cientistas do clima pensam geralmente que as zonas áridas do mundo se tornarão mais secas devido às alterações climáticas e que as zonas húmidas se tornarão mais húmidas, mas o estudo revelou uma perda significativa de água mesmo nas regiões húmidas. "Este facto não deve ser ignorado", afirmou Yao.Os cientistas avaliaram quase dois mil grandes lagos utilizando medições por satélite combinadas com modelos climáticos e hidrológicos e descobriram que a utilização humana insustentável, as alterações na precipitação e no escoamento, a sedimentação e o aumento das temperaturas fizeram baixar o nível dos lagos a nível mundial, com 53% dos lagos a registarem um declínio entre 1992 e 2020.Há muito que os cientistas e os activistas afirmam que é necessário impedir que o aquecimento global ultrapasse os 1,5 graus Celcius para evitar as consequências mais catastróficas das alterações climáticas. Actualmente, o mundo está a aquecer a uma taxa de cerca de 1,1ºC.O estudo de quinta-feira revelou que os níveis de água subiram num quarto dos lagos, frequentemente em resultado da construção de barragens em zonas remotas como o Planalto Tibetano Interior.