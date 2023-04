Estudo revela que muitos farmacêuticos não notificam reações adversas a medicamentos

A identificação precoce de reações adversas a medicamentos pode evitar efeitos colaterais graves, mas muitos farmacêuticos não notificam, é a conclusão de um estudo divulgado esta terça-feira que foi levado a cabo por uma equipa de investigadores do Porto.

"Esta problemática da subnotificação de suspeitas de reações adversas a medicamentos não é um problema exclusivamente português, europeu ou da classe profissional dos farmacêuticos [mas é certo que] a identificação precoce de reações adversas pode ajudar a minimizar danos e evitar efeitos colaterais graves e até mesmo fatais", esclarecem os investigadores.

A equipa junta investigadores da Faculdade de Medicina da Universidade do Porto (FMUP) e do Centro de Investigação em Tecnologias e Serviços de Saúde (CINTESIS).

De acordo com informação enviada à agência Lusa, "mais de metade dos farmacêuticos comunitários não tem o hábito de notificar reações adversas a medicamentos (RAM) e cerca de metade nunca reportou uma suspeita".

Esta conclusão parte de um estudo levado a cabo, através de inquérito, junto de cerca de 200 farmacêuticos comunitários do distrito do Porto.

O objetivo foi avaliar a motivação e o nível de conhecimento dos profissionais sobre a notificação espontânea de RAM.

Os dados revelaram que 53% dos inquiridos nunca reportou uma suspeita de RAM.

Só 42% tem o hábito de notificar estes casos com regularidade.

Os resultados indicaram também que mais de metade dos farmacêuticos que já notificaram (64%) revelaram não ter dificuldades no processo.

O estudo, publicado na revista Journal of Community Health, salienta que a notificação de suspeitas de RAM "é de extrema importância para a saúde pública e para a segurança dos pacientes".

A partir do inquérito realizado, os autores do estudo apresentam um conjunto de propostas sugeridas pelos próprios farmacêuticos portuenses com o intuito de melhorar o Sistema Nacional de Farmacovigilância (SNF).

A simplificação e otimização do processo de notificação, bem como a integração dos formulários de notificação nos sistemas de informação da farmácia comunitária foram as principais medidas enumeradas pelos profissionais.

Entre outras sugestões, destacam-se também a implementação de programas de capacitação do farmacêutico na área da farmacovigilância, a necessidade de 'feedback' por parte do SNF para cada caso notificado e sobre o impacto da notificação do ponto de vista regulamentar.

"É desejável inverter esta tendência de subnotificação entre os profissionais de saúde, mesmo que os medicamentos colocados esta terça-feira no mercado tenham um perfil de segurança mais robusto do que no passado", concluem os autores.

Intitulado "Motivação e Conhecimento dos Farmacêuticos Comunitários Portugueses para a Notificação de Suspeitas de Reações Adversas a Medicamentos", o estudo é da autoria dos investigadores Renato Ferreira da Silva, João Miguel Alves, Carina Vieira, Ana Marta Silva, Joana Marques, Manuela Morato, Jorge Junqueira Polónia e Inês Ribeiro Vaz.