Estudo revela que quanto menos as pessoas dormem menos os outros gostam delas

Afinal, o conceito de sono de beleza não é apenas uma estratégia de marketing. De acordo com um estudo publicado no jornal Royal Society Open Science, não dormir o suficiente torna as pessoas menos atraentes, menos saudáveis e prejudica a sociabilidade.

O estudo realizado no Instituto Karolinska, na Suécia, descobriu que a privação do sono e a aparência de cansaço não têm apenas uma relação direta com a saúde, mas também com a interação entre os indivíduos. As pessoas têm menos probabilidade de interagir com alguém que parece cansado.

Os investigadores fotografaram 25 estudantes do género feminino e masculino, sem maquilhagem, depois de dormirem oito horas por duas noites consecutivas. Depois, os investigadores voltaram a fotografar o mesmo conjunto de estudantes, depois de estarem restringidos de sono, dormindo apenas quatro horas durante duas noites consecutivas.

Os investigadores apresentaram as fotografias de cada aluno a um grupo de 122 indivíduos que classificaram cada imagem em termos de atractividade, saúde, sonolência e confiança. A maioria das pessoas atribuiu pontuações mais baixas às pessoas nas imagens privadas de sono, caracterizando-as como menos atraentes e menos saudáveis.

Os inquiridos admitiram estar menos inclinados a socializar com indivíduos com défice de sono e o estudo sugere mesmo que podem chegar a evitar contacto com essas pessoas para reduzir riscos de saúde: ter um rosto de aparência não saudável, seja devido à privação de sono ou outra coisa, pode ativar mecanismos de prevenção de doenças em pessoas e tornar o ambiente menos social".

Embora o estudo tenha concluído que as pessoas eram menos atraentes quando estavam privadas de sono, não descobriu nenhuma mudança relativa à perceção de se a pessoa é confiável ou não.