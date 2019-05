Estudo sobre novos fármacos de combate ao cancro distinguido por centro europeu

Um estudo que avaliou, pela primeira vez, o impacto de fármacos anticancerígenos na água do interior das células foi distinguido com o Society Impact Award 2019, anunciou esta sexta-feira a Universidade de Coimbra.

O prémio foi atribuído pelo ISIS Neutron and Muon Source, laboratório que possui "um dos mais potentes feixes de neutrões e muões do mundo", localizado no Reino Unido, refere a Faculdade de Ciências e Tecnologia da Universidade de Coimbra (FCTUC), numa nota enviada esta sexta-feira à agência Lusa.

Lançado em 2018, o prémio ISIS Impact Award reconhece "o impacto científico, social e económico do trabalho desenvolvido pela comunidade de utilizadores das instalações do centro", que é de cerca de um milhar de cientistas, de todo o mundo, por ano.