Estudo sugere que cães são mais eficazes a detetar Covid-19 do que testes PCR

Um novo estudo, publicado esta quarta-feira, revelou que os animais, quando treinados para a deteção do coronavírus, conseguem detetá-lo melhor do que os testes PCR - até agora considerados os mais fidedignos.Segundo o jornal The Guardian, a investigação publicada no jornal Plos One descobriu que os cães conseguiam detetar 97% dos casos em que existia a presença do vírus com sintomas. As probabilidades subiam até quase 100% nos casos de Covid-19 assintomáticos."O cão não mente", disse Dominique Grandjean, professor na Escola Nacional Veterinária de Alfort, em França, e autor do estudo .O investigador acrescentou que com os testes PCR podem acontecer diferentes erros.Os cães que participaram no estudo foram voluntariados pelos bombeiros franceses e Emirados Árabes Unidos. Os animais receberam entre três e seis semanas de treino.Os cães farejavam amostras de suor humano e, se detetassem a presença do vírus, sentavam-se em frente à amostra.