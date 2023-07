Estudos sugerem que cancro do endométrio pode ser detetado numa amostra de urina

Estudos feitos em Espanha sugerem que o cancro do endométrio (mucosa que reveste a cavidade do útero) pode ser detetado numa amostra de urina, um método de diagnóstico menos invasivo e menos doloroso, foi hoje divulgado.

Os estudos, publicados nas revistas científicas Clinical Cancer Research e eBioMedicine, foram conduzidos por investigadores do Instituto Catalão de Oncologia, do Instituto de Investigação Biomédica de Bellvitge e do Hospital de Bellvitge, em Barcelona.

Os investigadores analisaram o ADN (material genético) de amostras de urina e secreção vaginal de cerca de 160 doentes com cancro do endométrio e compararam com o tumor original.