Jackpot de 61 milhões de euros no próximo sorteio do Euromilhões. Saíram três terceiros prémios em Portugal

O concurso desta sexta-feira do euromilhões não teve totalistas. O Jackpot aumenta assim para 61 milhões de euros no próximo sorteio.Para Portugal' voaram' três terceiros prémios no valor de 75.644,79 euros, cada.

Os números: 1, 10, 12, 21, 26



As estrelas: 5, 11



O código vencedor do concurso 26/2020 do M1lhão é o VHQ 02619.



Nota: esta informação não dispensa a consulta das listas oficiais de resultados.