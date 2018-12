Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Euromilhões com Jackpot de 76 milhões de euros na próxima terça-feira

Para Portugal vieram quatro terceiros prémios, no valor de 14 mil euros cada, esta sexta-feira.

Ninguém acertou na chave desta sexta-feira do Euromilhões. No próximo sorteio vai estar em jogo um jackpot de 76 milhões de euros.



A chave sorteada do Euromilhões desta sexta-feira-feira tem os números 11, 17, 26, 37, 48.



As estrelas correspondem aos números 1 e 10.



O código vencedor do concurso 49/2018 do M1lhão é JTL 30548.



