Sorteio do Euromilhões desta sexta-feira sem totalistas. Segundo prémio saiu em Portugal

2-9-20-34-42

Em causa estava um valor de 74 milhões de euros.

O próximo concurso do Euromilhões vai ter um 'jackpot' de 81 milhões de euros, uma vez que nenhum apostador acertou esta sexta-feira na chave vencedora, anunciou o Departamento de Jogos da Santa Casa da Misericórdia de Lisboa.O segundo prémio no valor de 296.584,49 euros a um apostador português e quatro estrangeiros.A combinação vencedora do concurso 052/2019 do Euromilhões, sorteada esta sexta-feira, é composta pelos númerose pelas estrelas 06 e 09.