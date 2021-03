Euromilhões vai ter 'Jackpot' de 144 milhões de euros na próxima sexta-feira

Já é conhecida a chave do Euromilhões sorteada esta terça-feira.



Conheça a chave sorteada:



Os números: 24, 27, 28, 29 e 42

E as estrelas: 4 e 8



O próximo concurso do Euromilhões prevê um 'jackpot' de 144 milhões de euros, já que nenhum apostador acertou na chave sorteada hoje, anunciou o Departamento de Jogos da Santa Casa da Misericórdia de Lisboa.

O segundo prémio, no valor de 200.288,12 euros, vai ser entregue a quatro jogadores no estrangeiro, enquanto o terceiro prémio, de 46.810,63 euros, vai contemplar quatro apostadores também no estrangeiro.



Nota: Esta informação não dispensa a consulta das listas oficiais de resultados.