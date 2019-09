O próximo concurso do Euromilhões prevê um 'jackpot' de 162 milhões de euros, uma vez que nenhum apostador acertou hoje na chave vencedora, anunciou o Departamento de Jogos da Santa Casa da Misericórdia de Lisboa.O segundo prémio, de 482.131,33 euros, vai para três apostadores no estrangeiro, enquanto o terceiro prémio, de 56.146,94 euros, vai contemplar seis jogadores, um dos quais em território nacional.O quarto prémio, de 3.661,75 euros, vai ser entregue a 45 apostadores, sete dos quais em Portugal.A chave vencedora do concurso 073/2019 do Euromilhões, sorteada hoje, é composta pelos númerose pelas estrelasNota: A informação prestada não dispensa a consulta dos resultados oficiais.