16, 19, 25, 30 e 44

Nota: Esta informação não dispensa a consulta das listas oficiais de resultados.

O sorteio desta terça-feira do Euromilhões não teve totalistas. O Jackpot 'engorda' assim para 130 milhões de euros no próximo sorteio.Em Portugal saiu um quarto prémio.A chave do sorteio do Euromilhões desta terça-feira já é conhecida.Números:Estrelas: