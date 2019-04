Impresso do site do jornal Correio da manhã, em www.cmjornal.pt

Não houve totalistas esta terça-feira no Euromilhões. Segundo prémio saiu em Portugal

Apostador no nosso país vai ficar 756 mil euros mais rico.

20:59

A chave sorteada esta terça-feira do Euromilhões corresponde aos números 1, 8, 15, 44 e 49.



As estrelas têm os números 2 e 11.



Nenhum apostador acertou na chave completa sorteada esta terça-feira, mas um segundo prémio veio para Portugal no valor de 756 mil euros. Na sexta-feira, estará em causa um valor de 36 milhões de euros.



Nota: A informação prestada não dispensa a consulta dos resultados oficiais.