Sorteio do Euromilhões sem totalistas. Terceiro prémio saiu em Portugal

O sorteio do Euromilhões desta terça-feira não teve totalistas. Em Portugal saiu um terceiro prémio no valor de 55 mil euros.



Saiba qual foi a chave vencedora:

A chave vencedora é composta pelos números 3, 11, 13, 14 e 47.



As estrelas correspondem aos números 3 e 6.





esta informação não dispensa a consulta das listas oficiais de resultados.