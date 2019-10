Jackpot sem totalistas mas com terceiro prémio a voar para Portugal. M1lhão saiu em Lisboa

A chave vencedora do sorteio desta sexta-feira é composta pelos númerose pelas estrelasO Jackpot de 61 milhões de euros não teve totalistas. No entanto, houve um terceiro prémio a voar para Portugal, no valor de mais de 56 mil euros.No próximo sorteio, estão em jogo 71 milhões de euros.O código vencedor do concurso 045/2019 do M1lhão, sorteado esta sexta-feira, é, informou o Departamento de Jogos da Santa Casa da Misericórdia de Lisboa. O prémio, no valor de um milhão de euros, saiu a uma aposta registada no distrito de Lisboa.Esta informação não dispensa a consulta das listas oficiais de resultados.