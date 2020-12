Um segundo prémio do Euromilhões, no valor de cerca de 5.6 milhões de euros, foi registado em Portugal.Não houve totalistas no sorteio desta terça-feira. Em jogo estavam 200 milhões de euros.Números: 1, 4, 21, 24 e 46.Estrelas: 2 e 12.Esta informação não dispensa a consulta das listas oficiais de resultados.