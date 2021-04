O sorteio desta sexta-feira do Euruomilhões não teve totalistas. O jackpot aumenta assim para 42 milhões de euros no próximo sorteio.Para Portugal 'voou' um segundo prémio no valor de mais de 247 mil euros.Números:Estrelas:O código vencedor do concursodoinformou o Departamento de Jogos da Santa Casa da Misericórdia de Lisboa.Esta informação não dispensa a consulta das listas oficiais de resultados.