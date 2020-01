Euromilhões com novas regras a partir de hoje

A partir de hoje jogar no Euromilhões tem novas regras, a contar para o sorteio de 4 de fevereiro e os que se seguirem. "O valor máximo do Jackpot aumenta para 200 milhões de euros. Mas não fica por aqui!", divulgou a Santa Casa da Misericórdia de Lisboa."Sempre que o jackpot atingir o valor máximo e este for atribuído a um apostador, no novo ciclo de jackpot o valor máximo aumenta. Este valor máximo é evolutivo em 10 milhões em cada vez que seja atribuído, até ao valor limite de 250 milhões de euros", adianta.O valor da apostas simples com um custo de 2,5 euros não é alterado, bem como o valor mínimo do primeiro prémio de 17 milhões de euros.