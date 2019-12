Euromilhões sai cada vez menos em Portugal

Para aceder a todos os Exclusivos CM do dia 30.12.2019, ligue para: 760 10 80 82* Tome nota do código e coloque-o abaixo » Mais informação sobre este serviço Número válido apenas para Portugal. Custo da chamada €0.60 + IVA Saiba mais sobre outros métodos de pagamento

Esta terça-feira termina 2019 e, caso não haja vencedores em Portugal (há jackpot de 49 milhões de euros), o ano termina com apenas um euromilionário no País. Os milhões de boletins registados em Portugal resultaram numa única megafortuna. Foram 79,1 milhões de euros que saíram a 9 de abril a um apostador que jogou no snack-bar 120, em Cernache do Bonjardim (Sertã).A pouca sorte dos portugueses no que toca ao ... < br />