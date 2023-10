O primeiro prémio do Euromilhões, desta terça-feira, no valor de 67 milhões de euros, saiu em Ermesinde. Segundo a Santa Casa da Misericórdia, "são já 76 os primeiros prémios que ficaram no nosso país" desde o lançamento do Euromilhões, em 2004.



Houve ainda um apostador em Portugal que acertou cinco números e uma estrela e que por isso ganhou o segundo prémio, correspondente a 139.123,90 euros.A chave vencedora é composta pelos números 10, 17, 20, 35 e 40 e as estrelas 3 e 4.