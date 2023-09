Amélia de Jesus vai comprar um caixão de 200 mil euros. Quer garantir que vai durar "milhões de anos" e que o seu corpo ficará na capela onde já estão os restos mortais da mãe e do primeiro marido.



A euromilionária do Marco de Canaveses, que há 10 anos ganhou 51 milhões de euros, diz ao CM que tem tudo preparado ao pormenor, para garantir que nada falhará no seu funeral.









Ver comentários