O cumprimento do objetivo da Comissão Europeia (CE) de ter 70% da população adulta vacinada contra a Covid-19 até ao final do verão está dependente das farmacêuticas. Em declarações à imprensa, Stella Kyriakides, comissária Europeia para a Saúde, admitiu que o objetivo da CE “é ambicioso e atingível, se as farmacêuticas cumprirem com o acordado”.“Com a situação como está hoje, no final de setembro, mesmo sem a AstraZeneca, conseguimos entregar 500 milhões de doses da Pfizer e Moderna. Se tivermos uma decisão positiva da Agência Europeia do Medicamento em relação à Johnson&Johnson, aumenta para 600 milhões. E se a AstraZeneca entregar de acordo com o contrato, temos mais 300 milhões”, especificou.“As datas foram estipuladas pelas companhias no verão e não estavam dependentes da assinatura do contrato. A AstraZeneca sabia desde agosto o que tinha de entregar”, exemplificou. Já sobre a eventual aquisição de vacinas asiáticas ou da russa Sputnik, a Comissária Europeia frisa que “não há questões geopolíticas” nesta área e que, se estas vacinas seguirem os trâmites normais de aprovação e se forem aprovadas pelas agências europeias, “qualquer vacina poderá ser utilizada”.