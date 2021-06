Os novos casos diários de Covid-19 em Portugal subiram nas últimas semanas, mas ainda assim o País é dos que têm melhores indicadores a nível europeu, exceto na cobertura vacinal da população – este domingo o País atingiu as 6 milhões de doses administradas. Segundo os dados mais recentes do Centro Europeu de Controlo das Doenças (ECDC), com 45% da população adulta com pelo menos uma dose, ...