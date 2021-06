Europa fez mal em deixar cada país definir administração das vacinas Covid, diz Costa

O primeiro-ministro considerou esta sexta-feira que a Europa "fez mal" em deixar cada país definir as condições de administração das vacinas, defendendo que é "absurdo" haver uma Agência Europeia do Medicamento e cada agência nacional definir as suas regras.

"Quando vamos discutir o futuro da Europa, uma lição que devemos retirar desta pandemia é que, se a Europa fez bem em ter agido unida para a compra das vacinas, depois fez mal deixando a cada país a liberdade de definir as condições de utilização das vacinas e das restrições", frisou António Costa.

O primeiro-ministro falava aos jornalistas portugueses na cidade belga de Bruges, onde participou na cerimónia de encerramento do ano académico 2020-21 do Colégio da Europa, que teve como 'patrono' o antigo chefe de Estado e de Governo Mário Soares.