Europa financia com 3,2 milhões de euros investigação em Portugal

O Conselho Europeu de Investigação vai financiar com 3,2 milhões de euros feitos em Portugal sobre o impacto da poluição marinha no desenvolvimento económico e os aceleradores de partículas do Universo, anunciado esta quinta-feira.

Alex Armand, investigador da Universidade Nova de Lisboa, lidera a equipa do projeto que vai obter uma bolsa de 1,4 milhões de euros para avaliar, durante cinco anos, o efeito da contaminação das águas costeiras no desenvolvimento económico dos países mais pobres, recorrendo a dados de satélite e a inquéritos a famílias, indicou a instituição em comunicado.

O investigador Frederico Fiúza, que regressa ao Instituto Superior Técnico, onde se formou, coordena o grupo contemplado com uma bolsa de 1,8 milhões de euros para estudar os aceleradores de partículas do Universo, usando simulações computacionais, técnicas de aprendizagem automática e experiências em laboratório, segundo uma nota da instituição.

Ambos os estudos fazem parte do pacote de oito projetos de investigação de cientistas a trabalharem em Portugal que vão beneficiar de bolsas do Conselho Europeu de Investigação no valor total de 15 milhões de euros, de acordo com uma nota hoje divulgada pelo Ministério da Ciência, Tecnologia e do Ensino Superior.

O Conselho Europeu de Investigação é um organismo da União Europeia que financia a investigação científica, nomeadamente através de bolsas.