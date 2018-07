Europa ganhou três milhões e meio de empregados em 2017

Taxa de emprego nunca foi tão elevada na União Europeia, de acordo com documento.

Por Lusa | 20:09

O número de empregados na Europa aumentou em mais de três milhões e meio em 2017, relativamente a 2016, para quase 238 milhões, elevando a taxa de emprego para níveis nunca registados na União Europeia, refere um relatório hoje divulgado.

A Comissão Europeia publicou hoje a edição de 2018 do relatório anual sobre a evolução do emprego e da situação social na Europa, que confirma as tendências positivas e destaca desafios relacionados com a automatização e a digitalização.

"O número de pessoas com emprego atingiu níveis sem precedentes. Com quase 238 milhões de pessoas empregadas, a taxa de emprego nunca foi tão elevada na UE [União Europeia]", salienta o documento.