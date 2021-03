A União Europeia vai pedir aos Estados Unidos para autorizar a exportação de milhões de doses da vacina da AstraZeneca contra o Covid-19, para fazer face às dificuldades de abastecimento. A UE pretende também que Washington garanta a livre circulação de substâncias essenciais à produção europeia de vacinas.





“Estamos convencidos de que podemos trabalhar com os Estados Unidos para garantir que as vacinas produzidas neste país possam ser utilizadas para respeitar as obrigações contratuais dos produtores de vacinas com a União Europeia”, declarou fonte da Comissão Europeia ao jornal ‘Financial Times’.